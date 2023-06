Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand bei Personenkontrolle +++ Festnahme nach Einbruch +++ Einbrecher zugange +++ Unseriöser Handwerker in Wiesbaden unterwegs +++ 70-Jährige bei Unfall schwer verletzt +++ Blitzerreport

1. Widerstand bei Personenkontrolle,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 02.06.2023, 00.25 Uhr,

(pl)Im Gustav-Stresemann-Ring hat ein 35-jähriger Mann in der Nacht zum Freitag bei einer Personenkontrolle Widerstand geleistet. Der augenscheinlich erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende 35-Jährige sollte gegen 00.25 Uhr aufgrund seines vorangegangenen Verhaltens gegenüber einem Autofahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Statt den Aufforderungen der eingesetzten Polizeikräfte nachzukommen, habe sich der Mann unkooperativ verhalten und zur Wehr gesetzt. Durch sein aggressives Verhalten wurde ein Polizist leicht verletzt. Der 35-Jährige wurde festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Er muss sich nun wegen des Widerstandes in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Einbruch in Einkaufsmarkt - Festnahme, Wiesbaden, Moritzstraße, 02.06.2023, 03.50 Uhr,

(pl)Nach einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Moritzstraße ist es der Polizei in der Nacht zum Freitag mit Hilfe eines Anwohners gelungen, den mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen. Gegen 03.50 Uhr wurde eine Glasscheibe des Lebensmittelmarktes eingeschlagen und anschließend aus dem Innenraum Gegenstände entwendet. Der Zeuge wurde durch den Krach auf den Einbruch aufmerksam. Er verständigte daraufhin die Polizei und folgte dem Einbrecher, so dass die informierten Kräfte der Polizei den Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen konnten. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks konnte mögliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Der 39-Jährige wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Einbrecherduo von Nachbarn gestört,

Mainz-Kastel, Flößerweg, 01.06.2023, 09.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmorgen wurden zwei Männer in Mainz-Kastel beim versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus ertappt und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Das Duo hatte sich gegen 09.00 Uhr an der Terrassentür des Hauses im Flößerweg zu schaffen gemacht, als sie von einem aufmerksamen Nachbarn erwischt wurden und daraufhin zu Fuß in Richtung Steiner Straße die Flucht antraten. Die gescheiterten Einbrecher sollen männlich, ca. 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit blauen OP-Masken sowie Baseballmützen bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Gaststätte von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Waldstraße, 31.05.2023, 23.40 Uhr bis 01.06.2023, 09.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde eine Gaststätte in der Waldstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten ein und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Baucontainer aufgebrochen,

Wiesbaden-Nordenstadt, Stolberger Straße, 31.05.2023, 16.45 Uhr bis 01.06.2023, 05.40 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen im Bereich der Stolberger Straße von einer Baustelle in Höhe der Autobahnanschlussstelle Nordenstadt Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in einen auf der Baustelle aufgestellten Container und entwendeten die darin gelagerten Gerätschaften. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Fahrräder aus Schuppen gestohlen,

Wiesbaden-Medenbach, Wiesenrainstraße, 29.05.2023 bis 01.06.2023, 08.00 Uhr,

(pl)In der Wiesenrainstraße in Medenbach waren zwischen Montag und Donnerstag Fahrraddiebe zugange. Die Täter drangen auf dem Grundstück eines Wohnhauses in einen Schuppen ein und entwendeten hieraus zwei Mountainbikes von "Canyon" sowie "Cube" im Gesamtwert von über 5.000 Euro. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

7. Unseriöser Handwerker in Wiesbaden unterwegs, Wiesbaden, Mai 2023,

(pl)Die Wiesbadener Polizei erreichte im Mai die Meldung einer Bürgerin über einen unseriösen Handwerker, welcher Reinigungs- oder Reparaturarbeiten von Dächern anbot. Die Wiesbadenerin wurde durch ein Zeitungsinserat auf den Handwerker aufmerksam und vereinbarte einen Termin. Nur kurze Zeit später erschien ein junger Mann bei der Hausbewohnerin und sagte ihr Ausbesserungsarbeiten am Dach zu. Mit seinem Mobiltelefon tat er dann so, als ob er ein Video von dem Hausdach fertigen würde und konfrontierte die Frau anschließend mit angeblich erheblichen Mängeln. Die Frau zeigte sich jedoch glücklicherweise misstrauisch und stellte fest, dass das ihr gezeigte Video nachweislich nicht von ihrem Dach stammte. Der versuchte Betrug flog somit rechtzeitig auf und es kam zu keinen Geldtransaktionen.

Wenn Sie tatsächlich einen Bedarf an Handwerksarbeiten haben und jemanden damit beauftragen wollen, nehmen Sie sich bei der Auswahl einer entsprechenden Firma genügend Zeit. Auf den Internetseiten der entsprechenden Dachverbände sind seriöse Unternehmen in Ihrem Postleitzahlenbereich zu finden. Gerade wenn eine Reparatur nicht dringend ist, empfiehlt es sich, persönlich bei ortsansässigen Betrieben vorstellig zu werden, sich dort Angebote einzuholen und diese zu vergleichen. Auch Erfahrungen aus dem Familien- und Bekanntenkreis können helfen, die richtige Firma zu finden. Und eines ist ganz wichtig: Lassen Sie sich kein Problem einreden, dass Sie selbst zuvor noch gar nicht festgestellt hatten.

8. 70-Jährige bei Unfall schwer verletzt, Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, 01.06.2023, 19.40 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend wurde eine 70-jährige Frau bei einem Unfall auf der Theodor-Heuss-Brücke schwer verletzt. Die Frau schob gegen 19.40 Uhr ihr E-Bike auf dem Bürgersteig der Brücke in Richtung Mainz. Als sie dann kurz vor der Brückenmitte augenscheinlich versuchte, auf ihr Fahrrad zu steigen, kippte sie nach links in Richtung Fahrbahn um und kollidierte im Fall noch mit einem vorbeifahrenden Auto. Die schwerverletzte 70-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

9. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Höhe Parkplatz Theißtal

Mittwoch: Bundesautobahn, 66 Fahrtrichtung Rüdesheim, Anschlussstelle Mainzer Straße

Mittwoch: Bundesstraße 417

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

