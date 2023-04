Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Festnahme eines Reifenstechers nach Beschädigung zweier Pkw

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.04.2023, 03:02 Uhr (Tatzeit) Ort: Zweibrücken, Dinglerstraße 3. SV: Nach einer von einem Zeugen beobachteten Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw stellte die aufnehmende Funkstreifenbesatzung fest, dass am besagten Pkw, einem Opel Vectra, alle vier Reifen, und an einem in unmittelbarer Nähe geparkten 5er BMW ein Reifen zerstochen war/en. Da der Zeuge eine gute Personenbeschreibung des Täters abgeben konnte, gelang es der Funkstreifenbesatzung den Gesuchten eine halbe Stunde später gegen halb vier in der Römerstraße ausfindig zu machen, wo er zu Fuß unterwegs war. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten zwei Messer - eins mit einer feststehenden Klinge von 7,5 cm Länge und ein Springmesser mit einer Klingenlänge von 10 cm - die der amtsbekannte 34-Jährige zugriffsbereit im Jackenärmel und in der Jackentasche mit sich führte. Weiterhin führte er in seiner Bekleidung einen Schraubendreher und Handschuhe mit. Hinweise auf einen möglicherweise von ihm begangenen Einbruch konnten in der Nacht nicht gewonnen werden. Der unter Alkohol und vermutlich auch Drogen stehende Beschuldigte wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und in die Psychiatrie des Städtischen Krankenhauses Pirmasens verbracht, wo er ausgenüchtert wurde. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an zwei Pkw und eine Strafanzeige wegen Besitzes und Führens eines verbotenen Springmessers erstattet.

