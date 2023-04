POL-PDPS: Zweibrücken - Unbekannter zerkratzt innerhalb von vier Tagen zwei Pkw an derselben Örtlichkeit

Dahn (ots) - Am Donnerstag, den 27.04.2023, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in Dahn, Höhe Pirmasenser Straße 21, zur Sachbeschädigung an einem schwarzen PKW der Marke Audi. Der PKW wurde im Bereich der linken Fahrzeugfront mit mehreren Kratzspuren versehen. Hierdurch entstand am Neuwagen ein Schaden in Höhe von ca. 2000EUR. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

mehr