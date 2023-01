Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Apolda (ots)

Am gestrigen Donnerstag, zwischen 13:00 Uhr und 20:15 Uhr wurde in Apolda, an der Kreuzung Sulzaer Straße / Am Kalkberg eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von 742 gemessen Fahrzeugen waren 25 zu schnell. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor Ort liegt bei 50 km/h. Es wurden 25 Verwarngelder verhängt. Der schnellste Temposünder wurde mit 71 km/h geblitzt.

