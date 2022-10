Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Willich (ots)

Am Samstag, 22.10.2022 in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 12:15 Uhr brachen bisher unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf der Albert-Granderath-Straße in Willich ein. Durch Hebeln an der Terassentür gelangten die Täter in das Objekt und entwendeten nach ersten Erkenntnissen u.a. Schmuck. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02162/377-0 erbeten./tg (1008)

