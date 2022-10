Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen bemerken Einbruch in Dortmund-Mitte - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach einem Einbruch am Donnerstag (13.10.) in Büroräume auf dem Petrikirchhof in Dortmund-Mitte hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Aufmerksame Zeugen nahmen gegen 1 Uhr verdächtige Geräusche aus den Büros wahr und verständigten daraufhin die Polizei. Die alarmierten Beamten entdeckten Einbruchsspuren an der Zugangstür und trafen wenig später auch auf einen 63-jährigen Tatverdächtigen aus Dortmund. Das von ihm mitgeführte Einbruchswerkzeug stellten die Polizisten sicher.

Die Einsatzkräfte nahmen den Dortmunder vorläufig fest. Ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an.

Den 63-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

