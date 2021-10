Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Erder. Unter Alkoholeinfluss von Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Ein 20-jähriger Kalletaler verunfallte am Sonntagmorgen, etwa um 6:30 Uhr, mit seinem BMW auf der Erderschen Straße. Der Mann fuhr aus Richtung Kalldorf kommend in eine Rechtskurve ein, in der er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er schleuderte auf die Bankette, das Fahrzeug verlor die Bodenhaftung und überschlug sich. Der BMW wurde erheblich beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden liegt bei geschätzt 10 000 Euro. Der 20-Jährige wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurden dem Mann aufgrund des dringenden Verdachts, beim Unfall alkoholisiert gewesen zu sein, Blutproben abgenommen. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell