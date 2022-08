POL-MS: Vom Fahrrad gefallen - Frau "pustet" 2,26 Promille

Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend (09.08., 22:44 Uhr) versucht an der Siemensstraße ein Fahrrad zu entwenden. Die Polizei sucht Zeugen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet wie sich der unbekannte Mann mit einem Bolzenschneider an dem Fahrradschloss zu schaffen machte. Als der 33-jährige Münsteraner auf sich aufmerksam machte, floh der Täter ohne Beute in Richtung ...

