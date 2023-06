Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Wasserwerker unterwegs +++ WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld +++ Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Falsche Wasserwerker unterwegs,

Wiesbaden-Erbenheim, Am Hochfeld, 05.05.2023, 15.30 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Hochfeld" in Erbenheim wurde am Freitagnachmittag eine Wiesbadenerin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Ein Mann erschien gegen 15.30 Uhr bei der Geschädigten und erschlich sich wegen eines angeblichen Wasserschadens Einlass in deren Wohnung. Anschließend lenkte der Täter die Frau geschickt ab, sodass eine weitere Person unbemerkt die Wohnung betreten und nach Wertsachen durchsuchen konnte. Als die Bewohnerin dann schließlich den Komplizen entdeckte, ergriffen die beiden Männer mit dem bis dahin bereits erbeuteten Bargeld unmittelbar die Flucht. Der angebliche Handwerker soll noch keine 30 Jahre alt, ca. 1,75-1,80 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und blonde Haare gehabt haben. Er habe einen blauen Arbeitsanzug (Latzhose) getragen. Der Komplize konnte nicht näher beschrieben werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 03.06.2023,

(pl)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via SMS und WhatsApp wurde am Samstag eine Frau aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte im vorliegenden Fall eine Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. "Mein Handy ist kaputt........Ich habe eine neue Nummer.......Ich melde mich über das Handy eines Freundes...........mein Provider hat Probleme........ich habe mein Handy verloren" usw. Unfug! Schenken Sie solchen Aussagen keinen Glauben und bestellen Sie ihre Verwandten, wenn sie sich Geld leihen möchten, zu Ihnen nach Hause. Und übergeben Sie keinesfalls Bargeld an fremde Menschen! Auch dies sind Straftäter und keine Freunde von Ihren Verwandten.Weitere Präventionshinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

3. Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden, Bismarckring, 03.06.2023, 18.30 Uhr,

(pl)Ein 6-jähriger Junge wurde am Samstagabend im Bismarckring beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 21-jährige Autofahrerin mit einem Mercedes den Bismarckring entlang, als der 6-Jährige in Höhe der Wellritzstraße vom Fußgängerweg auf die Fahrbahn lief. Die 21-Jährige erfasste das Kind mit dem Fahrzeug und der Junge musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell