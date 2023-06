Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verdacht eines verbotenen Fahrzeugrennens +++ Wertsachen aus Autos gestohlen +++ Motorradfahrer schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Verdacht eines verbotenen Fahrzeugrennens, Wiesbaden, Mainzer Straße, stadteinwärts 06.06.2023, 21.20 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurde der Wiesbadener Polizei ein verbotenes Fahrzeugrennen zwischen zwei Fahrzeugen gemeldet. Ein Fahrer konnte im Rahmen der Fahndung kontrolliert werden. Gegen 21.20 Uhr wurde der Polizei durch eine Autofahrerin gemeldet, dass auf der Mainzer Straße ein weißer und ein schwarzer Tesla mit rasanter Fahrweise stadteinwärts unterwegs seien. Die beiden Fahrzeuge würden mehrfach die Fahrstreifen wechseln und sich gegenseitig überholen, indem sie stark beschleunigten. Weiterhin sei es beinahe zum Zusammenstoß mit dem Pkw der Mitteilerin gekommen, sie habe dies nur durch starkes Abbremsen verhindern können. Im Rahmen der Fahndung konnte der weiße Tesla durch eine Polizeistreife an der Ecke Rheinstraße/Adolfstraße angehalten und der 23-jährige Fahrer sowie dessen 20-jähriger Beifahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Der schwarze Tesla wurde nicht mehr angetroffen. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Der weiße Tesla, der Führerschein des Fahrers sowie die Mobiltelefone beider Fahrzeuginsassen wurden sichergestellt. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Geschädigte sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen der rücksichtslosen und gefährlichen Fahrweise, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Wertsachen aus Autos gestohlen,

Wiesbaden, 05.06.2023 bis 06.06.2023,

(pl)Drei Personen mussten in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Ein Mann hatte seinen Pkw am Montagabend gegen 18.15 Uhr auf dem Waldparkplatz an der K 657 zwischen Igstadt und Medenbach geparkt und einen Rucksack sowie einen Schulranzen im Innenraum belassen. Als er gegen 19.45 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war beides verschwunden. In der Nacht zum Dienstag schlugen Autoaufbrecher dann in der Waldstraße zu und entwendeten aus dem Innenraum eines abgestellten Pkw eine Uhr sowie Bargeld. Auch in der Schachtstraße musste ein Autofahrer am Dienstagmorgen den Diebstahl seiner Geldbörse aus dem geparkten Fahrzeug feststellen. Er hatte seinen Wagen am Montagmorgen in der Schachtstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Motorradfahrer schwer verletzt,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 06.06.2023, 18.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurde ein 46-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in der Äppelallee schwer verletzt. Der 46-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit seiner Harley-Davidson auf der Äppelallee in Fahrtrichtung Biebrich unterwegs, als er beim Anfahren bei einer grünen Ampel die Kontrolle über seine Maschine verlor. Er kollidierte daraufhin mit einer Verkehrsinsel und stürzte zu Boden. Die nun führerlose Maschine kollidierte im weiteren Verlauf noch mit zwei Autos und kam dann zum Stillstand. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.500 Euro.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell