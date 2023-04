Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Verrauchtes Treppenhaus

Stolberg (ots)

Zu einem Zimmerbrand wurde die Feuerwehr Stolberg in der Nacht zum Freitag in die Stolberger Innenstadt alarmiert. Gemeldet war eine Rauchentwicklung in einem Treppenhaus.

Aufgrund der Notrufmeldung alarmierte die Leitstelle der StädteRegion Aachen um 0:44 Uhr den Löschzug der Feuerwache, die Löschgruppen Atsch, Donnerberg und Mitte, einen Rettungswagen sowie den Führungsdienst.

Vor Ort bestätigte sich das Meldebild. In einem mehrgeschossigem Wohn- und Geschäftshaus war das komplette Treppenhaus verraucht. Sofort wurden zwei Trupps zur Erkundung und Brandbekämpfung eingesetzt.

Durch das Öffnen einer Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung wurde der Rauch aus dem Treppenhaus abgeleitet. Die weitere Erkundung ergab, dass die Rauchentwicklung von einem Heizgerät im Keller ausging. Das Gerät wurde stromlos geschaltet und aus dem Gebäude entfernt. Nachdem Lüftungsmaßnahmen durchgeführt waren, war der Einsatz für die rund 30 Feuerwehrleute gegen 2:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell