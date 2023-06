Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und der Wiesbadener Kriminalpolizei: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Wiesbaden (ots)

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft, Wiesbaden, 29.06.2023,

(pl)Nachdem am Samstagnachmittag in einem Einfamilienhaus in der Heinz-Ranly-Straße in Klarenthal eine 81-jährige Frau von ihrem Ehemann und einer Nachbarin tot aufgefunden worden ist, hat die Polizei einen 46-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Bei der Obduktion der Verstorbenen konnte ein Tod durch scharfe Gewalt belegt werden. Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein Bekannter des Ehepaars ins Visier der Ermittler und konnte am Mittwoch in seiner Wiesbadener Wohnung festgenommen werden. Auf Antrag der Wiesbadener Staatsanwaltschaft wurde der 46 Jahre alte Tatverdächtige dann am Donnerstag wegen Mordverdachtes einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell