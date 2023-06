Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Hochwertige Armbanduhr geraubt +++ Exhibitionist zugange +++ 16-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt +++ Geschwindigkeitskontrolle

1. Hochwertige Armbanduhr geraubt,

Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, 28.06.2023, 13.25 Uhr,

(pl)Zwei unbekannte Täter haben am frühen Mittwochnachmittag in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße einem Senior dessen hochwertige Armbanduhr geraubt. Den Angaben des Geschädigten zufolge habe er gegen 13.25 Uhr gerade seinen Pkw am Fahrbahnrand geparkt, als zwei junge Männer gegen das Autofenster klopften. Nachdem der Senior daraufhin die Tür öffnete, soll das Duo ihm seine Armbanduhr vom Handgelenk gerissen haben und anschließend mit der Beute davongerannt sein. Der Geschädigte beschrieb einen der Räuber als etwa 16 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß mit dunklen Haaren, einer schmalen Statur und dunkler Kleidung. Sein Komplize soll etwa 20 Jahre alt sowie ca. 1,90 Meter groß gewesen sein und eine kräftige/sportliche Statur sowie dunkle Haare gehabt haben. Auch er sei dunkel gekleidet gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen das räuberische Duo aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 melden.

2. Exhibitionist zugange,

Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, 28.06.2023, 11.00 Uhr,

(pl)In der Wörther-See-Straße in Biebrich ist am Mittwochvormittag im Umfeld einer Schule ein Exhibitionist aufgetreten. Der Mann, welcher sich gegen 11.00 Uhr in schamverletzender Weise zeigte, soll 17-20 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und dunkelhaarig gewesen sein. Er habe ein weißes T-Shirt sowie dunkle Shorts getragen und einen E-Scooter mit sich geführt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. 16-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Friedrichstraße, 28.06.2023, 17.20 Uhr,

(pl)In der Wiesbadener Innenstadt wurde am frühen Mittwochabend eine 16-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt. Eine 49-jährige Autofahrerin war gegen 17.20 Uhr mit ihrem Saab auf der Schwalbacher Straße in Richtung Platter Straße unterwegs, als es an der Ecke zur Friedrichstraße zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam, welche die Straße überquerte. Die verletzte 16-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte die Fußgängerin die Fahrbahn bei Rot zeigender Ampel.

4. Geschwindigkeitskontrolle,

Mainz-Kastel, Biebricher Straße, 28.06.2023, 15.45 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Der regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat am Mittwochnachmittag in der Biebricher Straße im Bereich der Kaiserbrücke eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Zwischen 15.45 Uhr und 17.00 Uhr wurden insgesamt zwölf Fahrzeuge kontrolliert und elf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der traurige Spitzenreiter wurde mit 106 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld von 560 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot. Des Weiteren wurde ein E-Scooter-Fahrer angehalten und kontrolliert, bei welchem ein Drogenvortest ein positives Ergebnis zeigte. Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

