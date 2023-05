Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Rath: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 30. Mai 2023, 17:00 Uhr

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Düsseldorf Rath, bei dem eine 56-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Nach bisherigem Stand war die Düsseldorferin mit ihrem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg der Straße Am Gatherhof unterwegs. Als sie auf die Straße wechseln wollte, kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 30-jährigen Düsseldorfers, der von der Westfalenstraße in Richtung Wahlerstraße unterwegs war. Die Radfahrerin wurde von dem BMW erfasst und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell