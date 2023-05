Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Viersen - Zwei Verkehrsunfälle am Stauende - Krad-Fahrer lebensgefährlich und fünf Menschen leicht verletzt - Lange Sperrung

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - Viersen - Zwei Verkehrsunfälle am Stauende - Krad-Fahrer lebensgefährlich und fünf Menschen leicht verletzt - Lange Sperrung

Montag, 29. Mai 2023, 14:19 Uhr

Bei zwei Verkehrsunfällen am Stauende auf der A 52 bei Viersen in Fahrtrichtung Roermond wurden ein Krad-Fahrer lebensgefährlich und fünf weitere Menschen leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn musste für etwa vier Stunden gesperrt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 62 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach mit seinem Krad auf der A 52 in Richtung Roermond und übersah in Höhe der Anschlussstelle Viersen hinter einer dortigen Linkskurve offensichtlich das Stauende. Er versuchte noch nach rechts auszuweichen, fuhr aber dennoch auf das Heck eines stehenden Pkw auf und geriert in der Folge gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Ein Rettungshubschrauber brachte den 62-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Aufgrund des Aufpralls erlitt die Beifahrerin in dem Pkw einen Schock.

Kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Ein Pkw-Fahrer übersah ebenfalls das Stauende, versuchte in die Rettungsgasse auszuweichen und beschädigte dabei sechs weitere Autos. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Richtungsfahrbahn musste bis 18:25 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell