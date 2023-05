Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Schnellrestaurant überfallen - Täter drohen mit Schusswaffe und fliehen samt Beute - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Montag, 29. Mai 2023, 02:02 Uhr

Nach einem Raub mit Schusswaffen am frühen Montagmorgen in einem Schnellrestaurant in Flingern sucht die Polizei nach Zeugen und fahndet nach den Tätern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich zwei maskierte Unbekannte nach Ladenschluss Zugang zu einem Schnellrestaurant an der Erkrather Straße. In einem Aufenthaltsraum trafen sie auf drei Mitarbeiter und bedrohten sie mit Schusswaffen. Einen von ihnen schlugen und traten sie und forderten ihn auf, den Tresor zu öffnen. Als er der Forderung nachkam, entnahmen sie Bargeld aus dem Tresor und raubten die drei Handys der Mitarbeiter. Anschließend flohen sie mit der Beute über die Kettwiger Straße in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung - unter anderem per Hubschrauber - blieb bislang erfolglos. Die Männer waren groß und korpulent. Zum Zeitpunkt der Tat waren sie dunkel gekleidet und trugen weiße Sturmhauben und grün-gelbe bzw. graue Handschuhe. Sie drohten mit kleinen dunklen Schusswaffen. Einer der Täter hatte einen grau-roten Rucksack und der andere einen schwarzen Rucksack.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211-870-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell