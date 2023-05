Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Duisburg - Verkehrsunfall auf der A 59 Richtung Leverkusen - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 27. Mai 2023, 15:42 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der A 59 wurde ein 34-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt, als er mit seinem Motorrad auf einen Pkw auffuhr. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 34-jährige Mann aus Duisburg mit seiner Honda auf der A 59 in Richtung Leverkusen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Duisburg-Meiderich bremste vor ihm ein 43-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem Mercedes verkehrsbedingt ab. Aus bislang ungeklärter Ursache bemerkte der 34-Jährige dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Kleve nahm die Unfallspuren auf. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Leverkusen für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

