POL-WI: Versuchter Blitzeinbruch mit zuvor gestohlenem Auto +++ Lieferant bestohlen +++ Treppengeländer von Baustelle gestohlen +++ Vandalismus am Staatstheater

1. Versuchter Blitzeinbruch mit zuvor gestohlenem Auto, Wiesbaden-Schierstein, Stielstraße, Wiesbaden-Biebrich, Gibber Straße, 27.06.2023, 01.00 Uhr bis 02.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde beim Einbruch in einen gewerblichen Betrieb ein Auto gestohlen und im Anschluss versucht, mit diesem Fahrzeug einen Blitzeinbruch in einen Kiosk zu begehen. Zwei Täter drangen zwischen 01.00 Uhr und 01.20 Uhr in der Stielstraße in Schierstein durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Betriebsgebäude ein, entwenden hier einen Schlüssel für ein Firmenfahrzeug und fuhren mit dem weißen Ford Focus davon. Gegen 01.55 Uhr tauchten Unbekannte mit dem zuvor gestohlenen Fahrzeug in der Gibber Straße in Biebrich auf und fuhren hiermit mehrfach rückwärts gegen das Rolltor eines dortigen Kiosks. Das Rolltor hielt jedoch dem Einbruchsversuch stand, sodass die Täter mit dem gestohlenen Fahrzeug über die Erich-Ollenhauer-Straße in Richtung Dotzheim die Flucht ergriffen. An dem weißen Ford Focus waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-EH 360 angebracht. Das Fahrzeug müsste bedingt durch den Einbruchsversuch einen Heckschaden aufweisen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Lieferant bestohlen,

Wiesbaden, Moritzstraße, 26.06.2023, 13.35 Uhr,

(pl)In der Moritzstraße wurden einem Lieferanten am Montagnachmittag die Einnahmen gestohlen. Nach Angaben des Mannes habe er ein Restaurant in der Moritzstraße mit Waren beliefert und sei dann gegen 13.35 Uhr mit dem erhaltenen Bargeld wieder zurück zu seinem Lkw gelaufen. Währenddessen habe ihm ein unbekannter Täter die Wareneinnahmen entrissen und sei mit dem Diebesgut in Höhe von mehreren Tausend Euro davongerannt. Der Dieb soll etwa 1,75 Meter groß sowie schlank gewesen sein und einen grauen Kapuzenpullover getragen haben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Treppengeländer von Baustelle gestohlen, Wiesbaden, Frankfurter Straße, 12.06.2023 bis 26.06.2023, 10.30 Uhr,

(pl)Zwischen Montag, dem 12.06.2023 und Montag, dem 26.06.2023 wurde eine Baustelle in der Frankfurter Straße von Dieben heimgesucht. Die Täter betraten die Tiefgarage der Baustelle und entwendeten mehrere Treppengeländer im Gesamtwert von rund 5.000 Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Vandalismus am Staatstheater,

Wiesbaden, Christian-Zais-Straße, 26.06.2023, 01.00 Uhr bis 05.10 Uhr,

(pl)Am Staatstheater in der Christian-Zais-Straße waren in der Nacht zum Montag Vandalen zugange. Die Täter warfen zwischen 01.00 Uhr und 05.10 Uhr mit Steinen drei Fensterscheiben des Gebäudes ein und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

