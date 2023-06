POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 17-jährigem Jugendlichen

Wiesbaden (ots) - 1. Einbrecher unterwegs, Wiesbaden, 23.06.2023 bis 26.06.2023, (pl)Im Verlauf des Wochenendes waren in Wiesbaden Einbrecher unterwegs. Abgesehen hatten es die Täter auf vier gewerbliche Betriebe, einen Rohbau, eine Wohnung, ein Geschäft und eine Kindertagesstätte. In der Friedenstraße drangen drei Täter in die als Lager genutzten Garagen einer Firma ein und entwendeten Kupferkabel im Wert von rund ...

