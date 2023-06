Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bekanntgabe öffentlicher Termine für einen Besuch der interaktiven Ausstellung "Echt Krass" zur Prävention sexualisierter Gewalt für Jugendliche

Wiesbaden (ots)

(pl)Vom 04. Juli 2023 bis zum 18. Juli 2023 gastiert die Ausstellung "Echt Krass" vom Petze-Institut für Gewaltprävention GmbH im Hilde-Müller-Haus am Wallufer Platz 2 in Wiesbaden. Es handelt sich um eine interaktive Ausstellung zur Prävention sexualisierter Gewalt für Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 7. Der Besuch der interaktiven Ausstellung ist primär angemeldeten Schulklassen und Gruppen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis und Wiesbaden vorbehalten, an zwei Abenden ist sie jedoch für die interessierte Öffentlichkeit geöffnet.

"Echt Krass" möchte bei Mädchen und Jungen primär ein Bewusstsein für ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung schaffen. Die interaktive Ausstellung soll Jugendliche darin stärken, sexuelle Grenzverletzungen wahrzunehmen und sich gegen Übergriffe zu wehren. Außerdem werden Wege aufgezeigt, wo und wie sie Hilfe, Unterstützung und Schutz erhalten. Die Thematisierung sexueller Gewalt erfordert eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus, Jugendhilfe und Schule. Als erziehungsberechtige Person können Sie als Vorbild einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass ihr Kind lernt, Grenzen zu setzen und zu achten und sich gegen sexuelle Übergriffe zu wehren. In diesem Zusammenhang bietet sich ein Besuch der interaktiven Ausstellung an.

Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, haben Sie die Möglichkeit, die im Hilde-Müller-Haus in Wiesbaden gastierende Ausstellung an den beiden folgenden Abenden ohne vorherige Anmeldung zu besuchen:

Donnerstag, den 06.07.2023, zwischen 16.30 Uhr und 19:30 Uhr,

Dienstag, den 11.07.2023. zwischen 16.30 Uhr und 19:30 Uhr

Diese Abendöffnungstermine sind nicht für den Besuch mit Klassen oder Jugendgruppen geeignet. Der Besuch ist für alle Interessierten kostenfrei.

Darüber hinaus findet am Mittwoch, den 05.07.2023 von 17.00 bis 19.00 Uhr für Fachkräfte und interessierte Eltern ein Online-Vortrag mit dem Titel "Wie ticken Jugendliche heutzutage?" mit Frau Prof. Dr. Henningsen von der Uni Kiel statt. Die Anmeldemöglichkeiten dafür finden Sie unter: https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/themen/sexualisierte-gewalt/fachvortrag-peergewalt

Für die Organisation des Projekts kooperieren das Staatliche Schulamt für die Landeshauptstadt Wiesbaden sowie den Rheingau-Taunus-Kreis und das Netzwerk gegen Gewalt, Regionale Geschäftsstelle Westhessen. Unterstützt werden sie hierbei durch das Polizeipräsidium Westhessen, die Gesellschaft Bürger und Polizei Wiesbaden e.V. sowie die Fachberatungsstelle Wildwasser e.V. und das Projekt Gewaltprävention und Demokratielernen (GuD) des Hessischen Kultusministeriums.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Netzwerks gegen Gewalt unter: www.netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell