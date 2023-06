Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Trickdiebin täuscht Hilfsbereitschaft vor +++ Friseurgeschäft von Einbrecher heimgesucht +++ Fahrzeuginnenräume nach Wertsachen durchsucht +++ Handy- und Gurtkontrollen in Wiesbaden +++ Blitzerreport

1. Trickdiebin täuscht Hilfsbereitschaft vor, Wiesbaden-Auringen, Bornbaum, 22.06.2023, 13.30 Uhr,

(pl)Eine Seniorin aus Auringen ist am Donnerstagmittag in ihrer Wohnung einer Trickdiebin zum Opfer gefallen. Die Täterin sprach die Geschädigte gegen 13.30 Uhr vor ihrem Wohnhaus in der Straße "Bornbaum" an und täuschte ihre "Hilfe" beim Herauftragen der Einkäufe vor. Hierdurch verschaffte sie sich Zutritt zu deren Wohnung und lenkte die Frau dort im weiteren Verlauf geschickt ab. Später, als die Frau die Wohnung wieder verlassen hatte, musste die Seniorin das Fehlen ihrer Geldbörse feststellen. Damit nicht genug, wurden mit der erbeuteten Bankkarte noch Geldabhebungen vorgenommen. Die Trickdiebin soll etwa 25-30 Jahre alt, sowie schlank gewesen sein und dunkelblonde zurückgebundene Haare gehabt haben. Sie habe blaue Sommerkleidung, vermutlich einen Einteiler oder ein Kleid, mit einem Muster getragen und eine Wasserflasche mit sich geführt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Friseurgeschäft von Einbrecher heimgesucht, Wiesbaden, Bahnhofstraße, 22.06.2023, 00.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße von einem Einbrecher heimgesucht. Der Täter brach gegen 00.30 Uhr durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein, entwendete eine Kasse mit Bargeld und ergriff anschließend mit der Beute die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Fahrzeuginnenräume nach Wertsachen durchsucht, Wiesbaden, 20.06.2023 bis 22.06.2023,

(pl)Zwischen Dienstag und Donnerstag drangen unbekannte Täter in Wiesbaden in die Innenräume von mindestens vier geparkten Fahrzeugen ein und durchsuchten diese nach Wertsachen. In drei Fällen wurden sie bei der Suche nach Wertgegenständen fündig und entwendeten unter anderem Kleidungsstücke, Sonnenbrillen sowie eine Handtasche. Die betroffenen Autos waren im Bereich Hergenhahnstraße, Kopernikusstraße, Frau-Holle-Weg sowie Rotkäppchenweg abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Handy- und Gurtkontrollen in Wiesbaden, Wiesbaden, Rheingaustraße, 22.06.2023, 09.15 Uhr bis 12.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstag hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden in der Rheingaustraße im Bereich des Biebricher Schlosses Verkehrskontrollen durchgeführt. Den Schwerpunkt legte die Polizei auf das Erkennen und Ahnden von Gurt- und Handyverstößen. Zwischen 09.15 Uhr und 12.00 Uhr wurden bei insgesamt 19 kontrollierten Fahrzeugen und 27 kontrollierten Personen 15 Gurtverstöße und in sieben Fällen die Nutzung eines Handys während der Fahrt geahndet. Darüber hinaus hatten sich zwei Personen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter das Steuer gesetzt. Bei beiden wurden Blutentnahmen durchgeführt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Schierstein und Frauenstein

Mittwoch: Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Höhe Parkplatz Theißtal

Mittwoch: Bundesstraße 54

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

