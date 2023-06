POL-WI: Jugendlicher mit Softairwaffen löst Polizeieinsatz aus +++ Rettungswagen mit Stein beworfen +++ Auseinandersetzung in der Moabiter Straße +++ Einbrecher zugange

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Jugendlicher mit Softairwaffen löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden-Medenbach, 21.06.2023, 19.45 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend löste ein 15-jähriger Jugendlicher einen größeren Polizeieinsatz aus, nachdem er mit Anscheinswaffen in Medenbach unterwegs war. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 19.45 Uhr, dass er soeben im Bereich der Münzenbergstraße einen jungen Mann in Tarnkleidung und mit einem aufgesetzten Helm aus dem Wald habe kommen sehen. Die Person habe ein Gewehr und eine Kurzwaffe mit sich geführt und sei in Richtung Waldblickstraße gelaufen. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die beschriebene Person im Bereich der Straße "Am Sportfeld" von Polizeikräften angetroffen werden. Bei dem 15-Jährigen wurden zwei Softairwaffen und ein verbotenes Messer aufgefunden und sichergestellt. Der Jugendliche gab an, zuvor mit einem weiteren Jungen in einem nahegelegenen Waldstück mit den beiden Softairwaffen gespielt zu haben. Er wurde im Anschluss in die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Mutter übergeben. Wegen des Führens einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Darüber hinaus erwartet ihn wegen des verbotenen Messer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

2. Rettungswagen mit Stein beworfen,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 21.06.2023, 14.45 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde in der Wiesbadener Straße ein Stein auf einen vorbeifahrenden Rettungswagen geworfen. Die im Einsatz befindliche Rettungswagenbesatzung fuhr gegen 14.45 Uhr mit Sondersignalen die Wiesbadener Straße entlang, als das Dach ihres Fahrzeugs in Höhe der Hausnummer 120 von einem etwa faustgroßen Stein getroffen wurde. Nach Angaben eines Zeugens sei der Stein aus einem angrenzenden Wohngebäude auf den Rettungswagen geworfen worden. Glücklicherweise wurde durch den Steinwurf niemand verletzt und es entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Die Rettungswagenbesatzung setzte im Anschluss die Fahrt in Richtung Klink fort. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

3. Auseinandersetzung in der Moabiter Straße, Wiesbaden-Erbenheim, Moabiter Straße, 21.06.2023, 22.35 Uhr,

(pl)Bei einer Auseinandersetzung in der Moabiter Straße wurde am Mittwochabend ein 51-jähriger Mann verletzt. Der 51-Jährige und ein 19-jähriger Mann waren gegen 22.35 Uhr aufgrund bestehender Differenzen vor einem Wohnhaus in einen Streit geraten. In der Folge sei es zu einem Handgemenge gekommen, woran sich noch eine dritte, bislang unbekannte, Person beteiligt haben soll. Bei der Auseinandersetzung trug der 51-Jährige Kopfverletzungen davon, die ärztlich behandelt werden mussten. Der Unbekannte soll etwa 25 Jahre alt, ca. 1,85-1,90 Meter groß und blond gewesen sein. Er habe eine kurze Hose und ein T-Shirt getragen. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung und dem noch unbekannten Tatbeteiligten aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen

4. Einbrecher erbeuten Schmuckstücke,

Wiesbaden, Simrockstraße, 21.06.2023, 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Simrockstraße haben unbekannte Täter am Mittwoch hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Einbrecher drangen zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen anschließend mit dem aufgefundenen Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Einbrecher brechen ab,

Wiesbaden, Rauenthaler Straße, 21.06.2023, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)In der Rauenthaler Straße kam es am Mittwoch zu einem Wohnungseinbruch, dessen Begehung die Täter jedoch abbrachen. Die Einbrecher öffneten zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr ein Fenster der betroffenen Wohnung, ergriffen dann aber augenscheinlich unverrichteter Dinge die Flucht. Möglicherweise wurden die Täter durch den anwesenden Hund der Bewohner verschreckt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

