POL-WI: Autoschlüssel gestohlen und mit Fahrzeug davongefahren +++ Businsassin bei Bremsmanöver von Linienbus verletzt - Pkw geflüchtet

1. Autoschlüssel gestohlen und mit Fahrzeug davongefahren, Wiesbaden, Kurhausplatz, 21.06.2023, 03.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einem 65-jährigen Mann in der Wiesbadener Spielbank am Kurhausplatz dessen Autoschlüssel gestohlen und sind anschließend mit dem Fahrzeug davongefahren. Der 65-Jährige saß gegen 03.30 Uhr an einem Spielautomaten und hatte seinen Schlüssel währenddessen auf dem Automaten abgelegt. Die Diebe nutzen die Gelegenheit, schnappten sich den Schlüssel und entwendeten mit diesem den auf dem Parkplatz abgestellten weißen Opel Movano des Geschädigten. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Businsassin bei Bremsmanöver von Linienbus verletzt - Pkw geflüchtet, Wiesbaden, Patrickstraße, 20.06.2023, 17.00 Uhr,

(pl)In der Patrickstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus, bei dem eine Insassin verletzt worden sind. Der Fahrer des Busses der Linie 38 befuhr gegen 17.00 Uhr die Busspur der Patrickstraße in Richtung B455, als vor ihm ein Auto aus der Zieglerstraße kommend nach rechts in die Patrickstraße einbog. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden habe der Busfahrer stark abbremsen müssen. Hierdurch kam eine schwangere Businsassin zu Fall und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Folgen seines Handelns zu kümmern. Der flüchtige Pkw konnte nicht näher beschrieben werden. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

