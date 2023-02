Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 10.02.-12.02.23

Lüneburg (ots)

Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 10.02.-12.02.2023

-Landkreis Lüneburg -

-Auseinandersetzung an der "Eventfabrik"- Ein Gast hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag wohl einmal zu tief ins Glas geblickt. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 28-jährige torkelte auf dem Parkplatz der Location in Bardowick herum und stieß dabei gegen einen PKW in dem drei andere Personen saßen. Diese waren weniger erfreut über das Zusammentreffen und es kam zunächst zu einer verbalen und später zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Trotz blutender Kopfplatzwunde wurde eine Beteiligung einer Auseinandersetzung von einzelnen Personen abgestritten.

-Diebstahl während des Trainings- Am Freitag wurde ein 13- jähriger Junge während des Ju Jutsu Trainings in Melbeck beklaut. Der Täter entwendete das Handy aus der, in der Umkleidekabine hängenden, Jacke. Die Mutter des beklauten Jungen ortete das Handy, sodass dieses an der Adresse eines vermeintlichen Trainingspartners aufgefunden werden konnte. Der ebenfalls 13-jährige Junge hatte keine Erklärung, wie das Handy in seinen Rucksack gelangt ist.

-Sachbeschädigung durch Feuer- Auf einem Feld am Häcklinger Weg kam es am Freitag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Glücklicherweise gelang es den Brandentdeckern das Feuer mit den beschuhten Füßen auszutreten und damit einen größeren Brand zu verhindern. Direkt neben der Brandstelle konnte eine Verpackung, vermutlich eines Brandbeschleunigers aufgefunden werden.

-Einbruch in Einfamilienhaus in Bardowick- Das Einfamilienhaus der Bewohner im Hofkamp in Bardowick wurde in den Nachmittagsstunden des Freitags durch unbekannte Täter aufgesucht. Nachdem sich über den Keller Zutritt verschafft und alle Räumlichkeiten durchsucht wurden, konnte die Täterschaft mit 2500 Euro Bargeld, unerkannt flüchten.

-Feuerlöscher missbräuchlich verwendet- Am Samstag in den Abendstunden begaben sich vermutlich drei unbekannte Täter in eine Tiefgarage in der Straße Ilmenaugarten und entwendeten dort einen Feuerlöscher. Diesen entleerten sie dann im Bereich eines Treppenhauses. Bisher ist zu den Tätern nichts bekannt, jedoch kann sich dies nach der Auswertung der Videoaufzeichnungen noch ändern.

-Häusliche Gewalt- Handschellen klickten- In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße Volgershall in Lüneburg zu einem Streit zwischen einem 36-jährigen Mann und seiner Lebensgefährtin in deren Wohnung. Der Mann griff die 42-jährige Frau körperlich an. Daraufhin setzte die Frau Pfefferspray ein und traf den Mann im Gesicht. Der Einsatz endete für die Frau in der polizeilichen Obhut, da ein Haftbefehl gegen sie vorlag.

-Ladendiebstahl- Am Samstag Nachmittag betraten zwei männliche Täter ein Warenhaus in der Große Bäckerstraße und wurden durch eine Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie sie mit mehreren Bekleidungsgegenständen in eine Umkleidekabine gingen, diese aber nur mit einem Hemd wieder verließen. In diesem Hemd befanden sich diverse abgetrennte Preisetiketten. Auf die Tat angesprochen, wurde Diebesgut wieder ausgehändigt. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die eingesetzten Beamten konnte dann noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Die ausländischen Täter konnten nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

-Landkreis Lüchow-Dannenberg-

-Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Lüchow- Am Wochenende ist es zu mehreren versuchten und vollendeten Einbruchsdelikten in öffentliche und Geschäftsgebäude im Bereich der Innenstadt Lüchow gekommen. Zeugen und Personen, die verdächtige Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Lüchow zu melden.

-Landkreis Uelzen-

-Vermisste Person- Am Freitagabend wird eine 57 Jahre alte, männliche Person mit multiplen Vorerkrankungen aus einer Reha-Klinik in Bad Bevensen als vermisst gemeldet. Im Zuge der Suchmaßnahmen werden auch Mantrailer-Hunde eingesetzt, die die Fährte des Vermissten aufnehmen können. Durch weitere Befragungen kann eine Kontaktadresse ermittelt werden an welcher die Person letztlich aufgefunden werden kann.

-Diebstahl hochwertiger Technik- In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es in einem Ortsteil von Uelzen zu einem Diebstahlsdelikt auf einem landwirtschaftlichen Hof. Vorliegend wird hochwertige Technik aus landwirtschaftlichen Maschinen im Wert von insgesamt ca. 20.000,- EUR entwendet.

-Parkbehinderung mit weitreichenden Folgen- Am frühen Samstagmorgen kommt es zu einer Parkbehinderung auf dem Grundstück eines Mehrparteienhauses in Ebstorf. Als die eingesetzten Beamten an der Wohnungstür der Verursacherin klingeln, öffnet eine unbeteiligte, männliche Person die Tür, beleidigt die eingesetzten Beamten und bedroht die Nachbarn. Da sich der 46 Jahre alte Mann nicht beruhigen lässt, wird er in Gewahrsam genommen. Hierbei stellt sich heraus, dass ein Haftbefehl für den Mann vorliegt.

-Brand einer Mülltonne- In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es vermutlich durch unsachgemäße Entsorgung heißer Asche zu einem Brand einer Mülltonne auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Bienenbüttel. Der alarmierten Feuerwehr gelingt es das mittlerweile auf einen Dachüberstand ausgedehnte Feuer zu bekämpfen und ein Übergreifen auf das angrenzende Einfamilienhaus zu verhindern. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 20.000,- EUR.

-Körperverletzung- In den frühen Morgenstunden des Sonntags kommt es in der Uelzener Kneipenszene zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, einem 44-jährigen und einem 26-jährigen, wobei der 44-jährige den 26-jährigen zunächst mit einem Glas und dann mit einem Kerzenständer bewirft. Hierbei erleidet der 26-jährige Verletzungen im Gesicht, die später im Krankenhaus versorgt werden.

