Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 26-Jähriger beraubt +++ Exhibitionist +++ Supermarkt von Einbrechern angegangen +++ Mehrere Fahrgäste bei Busunfall verletzt +++ Scheibe in Linienbus eingeschlagen +++ Kontrollmaßnahmen

Wiesbaden (ots)

1. 26-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, 19.06.2023, 22.40 Uhr,

(pl)In der Bahnhofstraße wurde einem 26-jährigen Mann am Montagabend Bargeld geraubt. Ein Mann soll den Geschädigten gegen 22.40 Uhr mehrfach getreten und ihm dann das mitgeführte Bargeld entwendet haben. Im Anschluss sei der Räuber mit der Beute in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Exhibitionist zugange,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Herbert-Anlagen, 19.06.2023, 22.50 Uhr,

(pl)Am Montagabend hat sich ein unbekannter Mann in der Wiesbadener Innenstadt in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Der Mann soll sich gegen 22.50 Uhr in den Herbert-Anlagen im Bereich der Sitzbänke aufgehalten und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die verständigten Polizeikräfte konnten einen 45-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Der 45-Jährige wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zum Revier genommen und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Supermarkt von Einbrechern angegangen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße. 20.06.2023, 02.55 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde ein Supermarkt in der Dotzheimer Straße von Einbrechern angegangen. Die Täter hebelten um kurz vor 02.00 Uhr eine Nebeneingangstür auf. Als sie dann aber im Gebäude aufgrund eines heruntergelassenen Gitters nicht mehr weiterkamen, brachen sie ihr Vorhaben ab und ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Scheibe in Linienbus eingeschlagen,

Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, 19.06.2023, 12.25 Uhr,

(pl)In Wiesbaden kam es am Montagmittag zu einer Sachbeschädigung in einem Linienbus. Gegen 12.25 Uhr befand sich der betroffene Bus in der Carl-von-Linde-Straße, als ein Fahrgast mit einem Nothammer eine Seitenscheibe eingeschlagen habe und nach dem Halt des Busses in Richtung Dotzheimer Straße weggerannt sei. Der Tatverdächtige, ein 28-jähriger Mann, konnte von den verständigten Polizeikräften in einem angrenzenden Einkaufsmarkt festgenommen werden. Er wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der im Bus zurückgelassene Nothammer wurde sichergestellt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

5. Mehrere Fahrgäste bei Busunfall verletzt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 19.06.2023, 14.35,

(pl)Bei einem Busunfall in Wiesbaden sind am Montagnachmittag neun Personen leicht verletzt worden. Der Linienbus war gegen 14.35 Uhr auf der Busspur der Dotzheimer Straße in Richtung Werderstraße unterwegs, als ein 29-jähriger Autofahrer aufgrund eines vorausfahrenden Pkw abbremste und auf die Busspur auswich. In der Folge touchierten sich die beiden Fahrzeuge und der Busfahrer leitete eine Vollbremsung ein. Durch das Bremsmanöver wurden neun Fahrgäste leicht verletzt, wovon acht in einem Krankenhaus untersucht worden sind.

6. Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden,

Wiesbaden, 18.06.2023 bis 19.06.2023,

(pl)Am Sonntag und am Montag wurden in Wiesbaden mehrere Kontrollmaßnahmen durchgeführt. In den Abendstunden des Sonntags war die Wiesbadener Polizei mit Unterstützung der Stadtpolizei zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht vorrangig im Bereich der Waffenverbotszone unterwegs und kontrollierte 38 Personen. Hierbei stellten die Polizeikräfte ein Küchenmesser und drei Schraubendreher sicher. Das Mitführen dieser Gegenstände innerhalb der Waffenverbotszone stellt einen Verstoß gegen die Gefahrenabwehrverordnung dar. Darüber hinaus wurden bei zwei Personen Betäubungsmittel aufgefunden und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Montag richtete die Wiesbadener Polizei zwischen 11.00 Uhr und 13.45 Uhr im Konrad-Adenauer-Ring und anschließend zwischen 14.15 Uhr und 17.30 Uhr in der Rampenstraße zwei stationäre Verkehrskontrollen ein. Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 52 Fahrzeuge und 67 Personen. Im Ergebnis wurden eine Drogenfahrt und drei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt sowie 26 Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell