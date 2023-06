Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Im Einkaufsmarkt von mehreren Jugendlichen angegriffen +++ Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft +++ Fahrzeuginnenräume nach Wertsachen durchsucht +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Im Einkaufsmarkt von mehreren Jugendlichen angegriffen, Wiesbaden, Bleichstraße, 15.06.2023, 13.30 Uhr,

(pl)Am frühen Donnerstagnachmittag wurde in einem Einkaufsmarkt in der Bleichstraße ein 15-jähriger Junge von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen. Die Jugendlichen kamen gegen 13.30 Uhr im Kassenbereich des Geschäftes auf den Geschädigten zu und attackierten diesen mit Schlägen sowie Tritten. Der 15-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Gruppe der Angreifer soll aus fünf bis zehn männlichen Personen im Alter von etwa 15 bis 17 Jahren bestanden haben. Hinweise nimmt das Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter (0611) 345-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft, Wiesbaden, Westendstraße, 14.06.2023, 18.15 Uhr bis 15.06.2023, 09.15 Uhr,

(pl)In der Westendstraße versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in ein Friseurgeschäft einzubrechen. Die Täter hatten bereits das Fliegengitter eines Fensters entfernt und den Rollladen hochgeschoben, dann aber die Aufbruchsversuche abgebrochen und unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Fahrzeuginnenräume nach Wertsachen durchsucht, Wiesbaden, 14.06.2023, 21.00 Uhr bis 15.06.2023, 14.20 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag drangen unbekannte Täter in Wiesbaden in die Innenräume von mindestens vier geparkten Fahrzeugen ein und durchsuchten diese nach Wertsachen. In zwei Fällen wurden sie bei der Suche nach Wertgegenständen fündig und entwendeten eine Handtasche, eine Brille sowie aufgefundenes Bargeld. Die betroffenen Autos waren im Bereich Watzmannstraße, Karl-Pracht-Straße, Tulpenweg und Schwalbacher Straße abgestellt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 42

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell