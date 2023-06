Polizei Paderborn

POL-PB: Polizeiwache Bad Lippspringe ist seit 40 Jahren an der Detmolder Straße

Bad Lippspringe (ots)

Polizei vor Ort. Das ist in Bad Lippspringe seit 40 Jahren an der Detmolder Straße 199 der Fall. Auch wenn es die Polizei in der Badestadt natürlich schon länger gibt, war das Jubiläum ein guter Grund für ein Treffen der jetzigen und ehemaligen Beamten der ersten Stunde.

Dietmar Hillermann, Michael Dorst und Michael Biermann verrichteten Anfang Juni 1983 ihren Dienst in Bad Lippspringe, als die Wache an der Detmolder Straße erstmalig ihre Türen öffnete. Polizeihauptkommissar Biermann ist immer noch als Pressesprecher für die Polizei Paderborn aktiv. Hillermann und Dorst sind bereits in Pension. In ihrer "alten" Wache fanden sie sich trotzdem schnell zurecht. Polizeihauptkommissar Claudius Bambeck, seit 2014 Wachleiter in Bad Lippspringe, empfing sie gemeinsam mit dem Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, Polizeidirektor Philipp Meiners, zu einem kurzen Austausch.

Insgesamt 17 Polizeibeamtinnen und -beamte gehören derzeit der Wache an. Dazu zählen auch die beiden Bezirksdienstbeamten aus Altenbeken. Neben der Gemeinde und der Stadt Bad Lippspringe gehören ebenso die Paderborner Ortsteile Benhausen, Dahl, Marienloh und Neuenbeken zum Streifengebiet. "Allerdings kommen auch Bürgerinnen und Bürger aus der lippischen Nachbargemeinde Schlangen mit ihren Anliegen zu uns. Weil es örtlich einfach näher ist", so Bambeck. Rund 1.500 Einsätze leistet die Wache pro Jahr. Besetzt ist der Standort an der Detmolder Straße täglich von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Telefonisch ist er über die 05252 9679-0, per Fax über die 05252 9679-2699 sowie per Mail an wache.bad-lippspringe@polizei.nrw.de erreichbar.

Der Polizeistandort Bad Lippspringe existiert natürlich schon deutlich länger. Im Zuge einer kommunalen Gebietsreform wurde die bestehende Polizeistation allerdings zu Beginn des Jahres 1970 aufgelöst und der Bereich der Dienststelle in die Polizeistation Paderborn eingegliedert. In der Badestadt verblieb lediglich ein Polizeigruppenposten. Dieser wurde am 1. Juni 1972 zur Polizeiwache umbenannt und nach der zum 1. Januar 1975 erfolgen Neugliederung der Polizei mit drei Beamten weitergeführt. Eine Auswertung zeigte jedoch, dass die Polizei Paderborn neben der Polizeiwache in Delbrück eine weitere Polizeiwache im nord-östlichen Kreisgebiet benötigte. Da Bad Lippspringe als Kurort von Bedeutung war und ist, fiel der Fokus auf Bad Lippspringe unter Hinzunahme der Gemeinde Altenbeken. Anfang Juni 1983 wurde der heutige Standort, der damals noch eine Gewahrsamszelle besaß, an der Detmolder Straße 199 mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Rund 800 Bürgerinnen und Bürger waren damals mit dabei.

