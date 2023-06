Polizei Paderborn

POL-PB: Farbschmierereien an der Halberstädter Straße

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei ermittelt nach mehreren Farbschmierereien an der Halberstädter Straße mit mehreren tausend Euro Sachschaden und sucht Zeugen.

Am Mittwochabend, 31.05.2023, fielen die mit Sprühlack aufgetragenen Schmierereien einem Lkw-Fahrer auf. Drei geparkte Lastwagen, eine Bushaltestelle und zwei Stromverteilerkästen waren mit verschiedenen Farben und unterschiedlich Motiven besprüht worden. Die Tatorte befanden sich etwa in Höhe des Atlas-Steinbruchs und die Tatzeit soll zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr liegen. In einem Lastwagen hatte der Fahrer im Tatzeitraum geschlafen. Am Tatort blieben mehrere Sprühdosen zurück. Der Sachschaden liegt bei rund 4.000 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell