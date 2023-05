Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach "Spritztour" mit entwendetem VW Tiguan gesucht

Bad Wünnenberg-Bleiwäsche (ots)

(mb) Am Dienstagnachmittag (30.05.2023) hat ein unbekannter Täter mit einem grauen VW Tiguan eine illegale "Spritztour" durch Bleiwäsche gemacht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Besitzer des Tiguan stellte das Auto gegen 13.00 Uhr an der Bruchstraße hinter der Schützenhalle ab. Während der Mann dort Arbeiten ausführte, war der Tiguan nicht verschlossen und der Schlüssel steckte. Gegen 13.45 Uhr bemerkte er, dass der Wagen nicht mehr am Abstellort stand. Fahrspuren führten über eine Wiese am Sportplatz vorbei zum Potthofsweg. Dann verlor sich die Spur. Der Autobesitzer verständigte die Polizei und erstattete Anzeige. Um 16.20 Uhr entdeckte ein Zeuge das entwendete Auto auf dem Parkplatz am Waldrand der Straße Zur Glashütte. Der Tiguan war verschlossen und unversehrt. Der Autoschlüssel ist nicht auffindbar.

Die Polizei fragt: Wo wurde der graue VW Tiguan mit HX-Kennzeichen am Dienstag zwischen 13.00 Uhr und 16.20 Uhr gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer des Fahrzeugs machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell