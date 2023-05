Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerer Verkehrsunfall mit 4 Verletzten in Lichtenau Grundsteinheim am Dienstagnachmittag

33165 Lichtenau (ots)

33165 Lichtenau, Maiweg/Grundsteinheimer Weg Dienstag, 30.05.2023, 15:10 Uhr

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 30jähriger mit seinem Pkw Kia den Maiweg in Richtung der Bundesstraße 68. Zur selben Zeit befuhr ein 33jähriger mit seinem Pkw Audi den Grundsteinheimer Weg aus Rtg. Grundsteinheim kommend in Rtg. Maiweg. An der Kreuzung Maiweg/Grundsteinheimer Weg beachtete der Kia-Fahrer nicht die Vorfahrt des Audi-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Pkw, die daraufhin ca. 15 Meter weit in ein Kornfeld geschleudert wurden. Beide Pkw wurden schwer beschädigt. Die beiden Fahrer und eine 21jährige Beifahrerin im Kia, sowie ein 29jähriger Beifahrer im Audi wurden schwer verletzt. Alle 4 Personen mussten mit mehreren Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe abbinden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell