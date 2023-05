POL-PB: Radfahrer bei Abbiege-Unfällen auf Detmolder Straße verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Wegen eines Lkw-Unfalls mit hohem Sachschaden musste am Dienstagvormittag der Übergang von der B64 auf die B1 für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 06.45 Uhr fuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer mit einem Sattelzug auf der B64 in Richtung B1 (Salzkottener Straße). Am Ende der zweispurigen Richtungsfahrbahn unmittelbar vor der Brücke über die B1 kam der Sattelzug nach links von der Fahrbahn ab ...

mehr