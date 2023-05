BPOL-TR: Mutter zahlt Geldstrafe - Sohn bleibt auf freiem Fuß

Spay (ots) - Am Abend des 30. April 2023 um ca. 20:30 Uhr ereignete sich am Bahnhof Spay ein tödlicher Personenunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein 41-jähriger Mann aufgrund des dichten Gedränges am Bahnsteig in den Gleisbereich gestürzt und wurde von einem durchfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Sperrung der Strecke zwischen Rens und Boppard wurde in beide Richtungen veranlasst. Der Unfallzug ...

mehr