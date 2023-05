Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Sturz mit Elektrorad schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Auf dem Rundweg um die Talleseen ist am Dienstag eine Pedelec-Fahrerin verunglückt.

Die 63-jährige Radlerin war gemeinsam mit ihrem Mann auf einer Radtour. Gegen 14.35 Uhr fuhren sie auf dem Fuß- und Radweg an den Talleseen parallel zur B1 in Richtung Schloß Neuhaus. Beim Durchfahren der versetzten Sperrschranken in der Kurve Richtung Schatenweg stürzte die Pedelec-Fahrerin und verletzte sich schwer. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

