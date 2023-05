Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Motorradunfall am Westerntor gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Motorradunfall am Westerntor, bei dem am Sonntagnachmittag, 28.05.2023, zwei Personen verletzt wurden, sucht die Polizei Zeugen.

Ein 32-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 15.30 Uhr auf der Bahnhofstraße stadteinwärts und bog am Westerntor nach links in die Friedrichstraße ab. Laut seinen Angaben liefen plötzlich ein paar Meter hinter dem Fußgängerüberweg zwei Kinder von rechts kommend auf die Straße. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste er und stürzte mit dem Motorrad samt Sozia (29). Die beiden unbekannten, etwa 10-jährigen Mädchen entfernten sich in unbekannte Richtung. Beide Motorradnutzer erlitten leichte Verletzungen. Die 29-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell