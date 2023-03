Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Räuberischer Diebstahl

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, den 21.03.2023, gegen 17:00 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße zu einem Ladendiebstahl. Der 28- jährige Beschuldigte steckte das Diebesgut im Wert von 8 Euro in seine Jackentasche und wollte den Markt, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen. Als er vom Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen wurde, stieß er diesem gegen die Schulter und versuchte zu flüchten. Durch das Eingreifen weiterer Personen konnte er jedoch an der Flucht gehindert werden. Der Ladendetektiv wurde nicht verletzt. Mehrere Kunden, die sich zur Tatzeit in dem Geschäft aufhielten und den Vorfall beobachteten, konnten bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

