Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 18.03.2023, gegen 13:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Zweibrücker Straße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Die Geschädigte 65- jährige stellte ihren PKW, VW Golf, Farbe weiß ordnungsgemäß in einer der dortigen Parkflächen ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Heckstoßstange fest, der wohl von einem unbekannten Autofahrer beim Rangieren verursacht worden sein muss. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

