Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung in der Horebstraße

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 20.03.23, 20:00 Uhr bis zum 21.03.23, 08:30 Uhr kam es an einem Mehrfamilienhaus in der Horebstraße zu einer Sachbeschädigung eines Kellerfensters. Dieses wurde durch bislang unbekannte Täter eingetreten. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Bereits vom 24.02.23 auf den 25.02.23 kam es an diesem Mehrfamilienhaus zu einer Sachbeschädigung der Haustüre. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

