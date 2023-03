POL-PDPS: Zweibrücken - Pkw gerät während der Fahrt in Brand

Horbach (ots) - In der Zeit vom 17.03.2023 bis zum 20.03.2023, 04:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zur Lagerhalle einer Firma in Horbach, wo Kupfer im Wert von ca.30000 Euro entwendet wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Kontaktdaten für ...

