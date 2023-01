Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch bei Juwelier misslingt.

Lippe (ots)

In der Straße "Am Schliepsteiner Tor" versuchten unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen (25.01.2023) in ein Juwelier-Geschäft einzubrechen. Gegen kurz vor halb drei Uhr versuchten sie ins Geschäft zu gelangen, scheiterten jedoch. Sie richteten einen Sachschaden von etwa 1500 Euro an. Wer in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

