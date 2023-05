POL-PB: Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Nach einem Motorradunfall am Westerntor, bei dem am Sonntagnachmittag, 28.05.2023, zwei Personen verletzt wurden, sucht die Polizei Zeugen. Ein 32-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 15.30 Uhr auf der Bahnhofstraße stadteinwärts und bog am Westerntor nach links in die Friedrichstraße ab. Laut seinen Angaben liefen plötzlich ein paar Meter hinter dem Fußgängerüberweg zwei Kinder von rechts ...

