Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer in Bocholt bei einem Verkehrsunfall mit einem unbekannten Autofahrer erlitten. Das Geschehen spielte sich am Dienstag, 28.06.2022, gegen 16.05 Uhr ab: Der 50-Jährige bog mit seinem Zweirad von der Crispinusstraße nach links in die Straße Europaplatz ab und wollte nach rechts auf den dort verlaufenden Radweg wechseln. Dabei habe ihn ein Wagen touchiert, der rechts an ihm vorbeifuhr, gab der Bocholter an. Er sei daraufhin ins Straucheln geraten und habe sich mit einem Fuß auf dem Boden abgestützt - das Auto sei mit dem linken Hinterreifen darüber gerollt. Bei dem Fahrzeug habe es sich um ein silberfarbenes Cabrio der Marke Ford gehandelt, das ein circa 45 bis 50 Jahre alter, blonder Mann gesteuert habe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

