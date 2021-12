Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft fehlen Kasse und Pakete -#polsiwi

Siegen-Dillnhütten (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Dienstagabend (14.12.0221, 19:30 Uhr) und Mittwochmorgen (15.12.2021, 08:20 Uhr) in einen Lebensmittelmarkt an der Geisweider Straße ein.

Sie gelangten vermutlich durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür in das Geschäft. Der Laden fungiert zudem als Paketabholstelle, so dass dort Pakete gelagert werden. Der oder die Einbrecher entwendeten insgesamt zehn Pakete sowie die Registrierkasse des Ladens. In der Kasse befand sich nur eine geringe Bargeldmenge. Aufgrund der Beute ist zu vermuten, dass die Täter mobil unterwegs waren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Siegen unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell