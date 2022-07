POL-BO: Unfallflucht in Witten - Zeugen gesucht

Bochum, Arnsberg (ots) - Die seit dem 9. Juli vermissten Harald H. und Jasmin S. sind wieder da. Beide wurden in der Nacht des 12. Juli durch Polizeibeamte aus Cuxhaven in Niedersachsen wohlbehalten angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu nutzen. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Marco Bischoff Telefon: 0234 909-1021 E-Mail: ...

