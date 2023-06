POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen

Wiesbaden (ots) - 1. Autoschlüssel gestohlen und mit Fahrzeug davongefahren, Wiesbaden, Kurhausplatz, 21.06.2023, 03.30 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einem 65-jährigen Mann in der Wiesbadener Spielbank am Kurhausplatz dessen Autoschlüssel gestohlen und sind anschließend mit dem ...

mehr