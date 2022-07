Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gestürzter Radfahrer, Verkehrsunfall bei Igelrettung, Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Reutlingen (ots)

Schwerer Fahrradunfall

Am frühen Samstag ist es in der Rommelsbacher Straße zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Mann befuhr gegen 02.00 Uhr mit seinem Fahrrad den asphaltierten Weg neben der Rommelsbacher Straße in stadtauswärtiger Richtung. Er befand sich in Begleitung seines 16-jährigen Freundes, der mit dem Pedelec unterwegs war. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kam der 18-Jährige auf Höhe der Abzweigung zur B 464 zu weit nach links auf den dortigen Grünstreifen, wo er mit seinem Fahrrad an einem Ampelmast hängen blieb. Der junge Mann stürzte anschließend so unglücklich, dass er mit schwersten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden musste. Auch der 16-Jährige kam dabei zu Fall, blieb aber unverletzt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Denkendorf (ES): Igelrettung mit vier Leichtverletzten (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen 23.20 Uhr auf der L 1204 zwischen Denkendorf und Deizisau zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Zwei Verkehrsteilnehmer, die aus Deizisau kamen, entschlossen sich, auf Höhe der Abzweigung Deizisauer Straße / Gottlieb-Wolfer-Straße mit ihren Pkw nebeneinander anzuhalten, um einen Igel zu retten, der auf der Straße saß. Unmittelbar danach kam ihnen ein weißer Pkw aus Richtung Denkendorf entgegen. Irritiert durch Warnblinkanlage, Fernlicht und umherlaufenden Menschen auf der Fahrbahn, bremste der Fahrer seinen Pkw bis zum Stillstand ab. Dies gelang auch noch einem 20-jährigen VW-Polo-Fahrer. Der nachfolgende 19-jährigen Fahrer eines VW-Caddy erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den VW Polo auf. Alle vier Insassen in den beiden Fahrzeugen wurden leicht verletzt, wobei drei von ihnen in Kliniken gebracht werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Der Igel blieb unverletzt und konnte gerettet werden. Der Verkehrsdienst Esslingen sucht nun nach dem Fahrer des weißen Pkw, der sich noch kurz an der Unfallstelle mit einem der "Igelretter" unterhalten, seine Fahrt aber dann in Richtung Deizisau fortgesetzt hatte. Dieser Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990420 zu melden.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Bei Verkehrskontrollen mehrere Mängel festgestellt

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Albstadt-Ebingen sind am Freitagabend mehrere Verstöße festgestellt worden. Die Verkehrspolizei Balingen hatte bei den Kontrollen insbesondere technische Veränderungen an den Kraftfahrzeugen im Fokus. Bei insgesamt acht Fahrzeugen konnten die Beamten Veränderungen feststellen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. So war beispielsweise an einem Audi die Rad-/Reifenkombination nicht eingetragen. Zusätzlich waren an dem Fahrzeug nicht eingetragene Spurplatten verbaut, was dazu führte, dass die Reifen teilweise am Radkasten streiften. Weiter war an dem Pkw eine nicht eingetragene Leistungssteigerung durch einen sogenannten "Race Chip" vorhanden. Bei einem kontrollierten Seat konnten die Beamten eine Vielzahl von technischen Veränderungen feststellen. So waren zum Beispiel die Rad-/Reifenkombination, die Tieferlegung, die folierten Rückleuchten und der offene Luftfilter nicht zulässig. Zudem konnten an dem Fahrzeug Manipulationen an der Abgasanlage festgestellt werden. Durch die Verkehrspolizei wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zwei Kraftfahrzeuge wurden sichergestellt, um diese bei einer technischen Prüforganisation zur Begutachtung vorzuführen.

