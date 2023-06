Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher unterwegs +++ Raser/Poser- Kontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, 23.06.2023 bis 26.06.2023,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes waren in Wiesbaden Einbrecher unterwegs. Abgesehen hatten es die Täter auf vier gewerbliche Betriebe, einen Rohbau, eine Wohnung, ein Geschäft und eine Kindertagesstätte. In der Friedenstraße drangen drei Täter in die als Lager genutzten Garagen einer Firma ein und entwendeten Kupferkabel im Wert von rund 4.000 Euro. Das Trio schlug in der Nacht zum Samstag gegen 02.45 Uhr zu. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen hatten sich Unbekannte Zutritt zu einem Rohbau in der Balthasar-Neumann-Straße verschafft und Baustellengeräte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Stolberger Straße in Nordenstadt erbeuteten Täter in der Nacht zum Samstag zwei Handys. In der Nacht zum Sonntag suchte ein Einbrecher gegen 00.30 Uhr in der Erich-Ollenhauer-Straße die Lagerhallen zweier gewerblicher Betriebe heim und ergriff in beiden Fällen jedoch offensichtlich unverrichteter Dinge wieder die Flucht. Der gescheiterte Täter soll ca. 20-25 Jahre alt gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. Getragen habe er ein weißes T-Shirt, eine dunkle kurze Hose und helle Sneakers. In derselben Nacht brach ein Duo in der Schützenhofstraße zwischen 04.15 Uhr und 04.30 Uhr in ein Geschäft ein und ließ Bargeld sowie diverse Verkaufsartikel mitgehen. Am Sonntagabend wurde ein Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Hauptstraße in Kostheim festgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend. Über das Diebesgut ist noch nichts bekannt. Der vorerst letzte Einbruch wurde der Polizei in der Nacht zum Montag gegen 03.30 Uhr gemeldet. Unbekannte waren in der Straße "Alte Schmelze" in eine Werkstatt eingebrochen und hatten rund 200 Kilogramm Kupfer entwendet. Hinweise zu den Fällen nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Raser/Poser- Kontrollen,

Stadtgebiet Wiesbaden, 24.06.2023, 17.00 Uhr bis 25.06.2023, 02.00 Uhr,

(pl)Vom späten Samstagnachmittag bis in die Nacht zum Sonntag hinein war die Kontrollgruppe ARGUS des Regionalen Verkehrsdienstes mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei im Wiesbadener Stadtgebiet unterwegs und hat Kontrollen bezüglich der Thematik "Raser / Poser" durchgeführt. Zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr richteten die Polizeikräfte eine Messstelle auf der B 42 in Fahrtrichtung Mainz-Kastel ein. Der schnellste Fahrzeugführer passierte die Messanlage mit 119 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Die zweite Messstelle befand sich auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden in Fahrtrichtung Brita-Arena. Dort war der traurige Spitzenreiter 104 km/h schnell. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Im Rahmen der zivilen Maßnahmen konnte auf der Biebricher Allee ein Audi A6 mit 115 km/h festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wird nach Abzug entsprechender Toleranzen mindestens ein Fahrverbot erwarten. Weiterhin wurde eine Gruppe von vier Fahrzeugen festgestellt, welche mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen mehrfach per Vollgas aus der Schrittgeschwindigkeit bis ca. 50 km/h innerorts beschleunigten. Diese Fahrweise wiederholten sie mehrfach. Dadurch wurde provoziert, dass die Abgasanlagen unnötig Lärm verursachten. Die Fahrzeuge wurden gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Jedem Fahrzeugführer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige in Höhe von 80 Euro. Da mehrere telefonische Beschwerden über diese Fahrzeuge von Anwohnern / Besuchern aus dem Wiesbadener Stadtgebiet über einen längeren Zeitraum die Polizei erreichten, wurden die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt, um weitere Ordnungswidrigkeiten und mögliche Straftaten zu verhindern. Insgesamt wurden bei den Kontrollmaßnahmen 271 Geschwindigkeitsverstöße, darunter 41 im Bußgeldbereich, festgestellt.

