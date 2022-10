Polizei Bonn

POL-BN: Gemeinsam gegen Telefonbetrüger: Sparkasse KölnBonn und Polizei Bonn kooperieren - Geldausgabeumschläge gegen Telefonbetrüger - Einladung zum gemeinsamen Pressetermin

Die Anrufe von Telefonbetrügern im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei reißen nicht ab. Mal geben sich die Betrüger wortgewandt als Polizeibeamte, Staatsanwälte, Bankmitarbeiter oder auch als Verwandte und Bekannte aus. Doch Eines ist immer gleich: Die Betrüger wollen mit ihrer perfiden Masche an das Geld der Menschen aus Bonn und der Region. Oftmals werden die Opfer, meist ältere Menschen, aufgefordert Geld bei ihrer Bank abzuheben und an Geldabholer zu übergeben. Seit Anfang 2021 warnen die Sparkasse KölnBonn und die Polizei Bonn in den Filialen auch mit Geldausgabeumschlägen potentielle Betrugsopfer. Die mit Warnhinweisen versehenen Kuverts händigen Bankangestellte an Kundinnen und Kunden aus, wenn sie um Ausgabe verdächtig hoher Geldsummen gebeten werden.

Unter anderem berichtet ein Mitarbeiter der Bank bei dem Presstermin am

Montag, 31.10.2022, 13 bis 14 Uhr,

in der Filialdirektion der Sparkasse KölnBonn am Konrad-Adenauer-Platz 19, 53225 Bonn

von einem Sachverhalt, bei dem ein solcher Betrugsversuch buchstäblich in letzter Sekunde verhindert werden konnte.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir bis Montag, 31.10.2022, 10:00 Uhr, um Anmeldung bei der Pressestelle unter 0228 15-1025 oder Pressestelle.Bonn@polizei.nrw.de.

