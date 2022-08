Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Verkehrsunfall leicht

Am Samstag, gegen 15.55 Uhr, kam es auf der Poststraße in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-Jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem Pkw die Straße in Rtg. Pingel-Anton als plötzlich in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes ein 3-jähriger Junge die Fahrbahn überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem der Junge auf den Boden fiel, jedoch nur leicht verletzt worden ist. Die Mutter war ebenfalls vor Ort und konnte ihn direkt mit nach Hause nehmen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall schwer

Am Samstag, gegen Mitternacht, befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger aus Cloppenburg mit einem Pkw den Heideweg aus Bethen in Rtg. Garrel. In einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen drei Bäume und überschlug sich. Sowohl der Fahrer als auch drei weitere Insassen ( 2 x 18 Jahre, 1 x 14 Jahre ) wurden schwer verletzt. Es entstand zudem Sachschaden von mehr als 10.000,- Euro.

Garrel - Körperverletzungen Schützenfest / Zeugenaufruf

Am Sonntagmorgen, gegen 03.50 Uhr, kam es auf dem Schützenplatz in Garrel zu einem Vorfall bei dem zunächst ein junger Mann von mehreren, derzeit unbekannten Personen geschlagen wurde. Als Freunde des Mannes hinzukamen, wurden auch diese angegriffen und verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Garrel (Tel.: 04474-939420) zu melden.

