FW Lüchow-Dannenberg: Feuer in Dannenberger Gymnasium +++ Feuerwehr im Großeinsatz +++ Feuerwehrfrau erleidet leichte Verbrennungen

Dannenberg/Ldkrs. Lüchow-Dannenberg (hbi) In der vergangenen Nacht (25.05. 00:01 Uhr) wurde die Feuerwehr Dannenberg zum Schulkomplex des Fritz-Reuter-Gymnasiums alarmiert. Ein vorbeifahrender Radfahrer hatte das Feuer im Sanitärtrakt der Schule bemerkt.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar, eine Erkundung des Gebäudes unter Atemschutz ergab, dass bereits das komplette Gebäude verraucht war. Unverzüglich wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert.

Das Feuer konnte im Bereich der Toiletten lokalisiert werden. Schnell wurde deutlich, dass das Feuer bereits auf die Zwischendecke übergegriffen hatte und sich dort weiter ausbreitete. Glasbausteine waren zerborsten und Flammen schlugen bereits aus dem oberen Gebäudeteil.

Erneut wurde das Einsatzstichwort erhöht, weitere Feuerwehren alarmiert. Mit mehreren Strahlrohren gelang es den eingesetzten Kamerad:innen die bislang nicht betroffenen Gebäudeteile abzuriegeln. So konnte eine weitere Ausdehnung des Feuers begrenzt werden.

Von der Drehleiter aus wurde das Feuer in der Zwischendecke direkt gelöscht, im späteren Verlauf kam auch ein Telelader zum Einsatz. Eine Feuerwehrfrau erlitt bei den Löscharbeiten leichte Brandverletzungen, sie wurde im Dannenberger Klinikum behandelt.

Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Elbtalaue war mit über 100 Einsatzkräften aus Dannenberg, Breese i.d. Marsch, Gusborn, Hitzacker, Jameln, Karwitz, Schaafhausen, Splietau und Penkefitz im Einsatz. Im Zuge der Einsatzstellenhygiene wurde kontaminierte Einsatzkleidung direkt vor Ort ausgetauscht. Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale waren zum Einsatzort ausgerückt, um Atemschutzausrüstung ebenfalls direkt vor Ort zu tauschen.

Gegen 4:00 Uhr hatten die letzten Feuerwehrkräfte die Einsatzstelle verlassen. Am heutigen Donnerstag findet kein Unterricht am Fritz-Reuter-Gymnasium in Dannenberg statt. Wie es zu dem Brandausbruch kommen konnte ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei.

