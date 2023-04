Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: Dreibeiniger Hund jagt Ente +++ verheddert sich im Uferbereich der Jeetzel im Gestrüpp +++ Feuerwehr rettet Hund

Lüchow-Dannenberg (ots)

Hitzacker/Ldkrs. Lüchow-Dannenberg (hbi) Zu einer Tierrettung wurde die Feuerwehr Hitzacker am Abend des 13. April 2023 zu einem Wohnmobilstellplatz in die Nähe des Hitzackeraner Hafens alarmiert. Ein Hund soll in einem Baum eingeklemmt sein - so die erste Meldung. Die Feuerwehr rette den Hund.

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften folgendes Bild: Ein behinderte Hund - er hatte nur drei Beine - folgte seinem Jagdinstinkt und jagte eine Ente in Richtung Wasser. Dort im Uferbereich eines Ausläufers der Jeetzel hing der Hund im Wasser zwischen Gestrüpp und Geäst fest und konnte sich alleine nicht mehr befreien.

Kurzerhand stieg ein Trupp in Wathosen und bahnte sich, mit Motorsäge ausgerüstet, einen Weg durch das dichte Gestrüpp zu dem Hund ins Wasser. Mit ein paar gezielten Schnitten konnte der Hund aus seiner Lage befreit und ins trockene gerettet werden. Klitschnass und ein wenig unterkühlt freute er sich, als er sein Frauchen wieder hatte. Nach einer kurzen Aufwärmphase konnte er schon wieder fressen.

Der Hund konnte so ohne weitere Folgen an seine Besitzerin übergeben werden und die rund 15 ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten nach gut einer Stunde wieder nach Hause.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V., übermittelt durch news aktuell